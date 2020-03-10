Ижевск, , 21:37 — REGNUM С начала эпидемиологического сезона в Удмуртии лабораторно подтверждены 489 случаев гриппа, сообщили ИА REGNUM в Роспотребнадзоре республики. В течение предыдущей недели число заболевших гриппом в регионе выросло на 103 человека или на 26,7%.

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями находится на уровне предыдущей недели — за медпомощью обратились 15 021 человек, включая 9 363 детей. Только в Ижевске с жалобами на симптомы ОРВИ обратились 7 357 человек, в том числе 4 283 ребёнка.

Превышение сезонных уровней заболеваемости наблюдается на территории шести районов и двух городов региона: в Дебесском, Игринском, Каракулинском, Шарканском, Ярском, Кезском районах, а также в Сарапуле и Глазове.

На карантин были закрыты в республики две школы и восемь детских садов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам предыдущей недели число подтверждённых случаев гриппа составило 272 единицы. На карантин были закрыты три школы и пять детских садов на территории республики.