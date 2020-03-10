Берлин, , 22:12 — REGNUM Массовые культурные мероприятия отменены из-за угрозы распространения коронавируса в Берлине. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба городского сената от имени сенатора по вопросам культуры Клауса Ледерера.

Сенатором было принято решение об отмене массовых мероприятий в больших залах в государственных театрах, операх и концертных залах с 11 марта и до 19 апреля с целью воспрепятствовать распространению коронавируса.

Негосударственным театрам рекомендовано принять такое же решение. Для мероприятий, число участников которых не будет превышать 500 человек, их организаторам предложено, следуя рекомендациям института Роберта Коха, самим принимать решение об отмене.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что количество заболевших коронавирусом в Германии достигло 1139 человек, из них двое скончались.

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