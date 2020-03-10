Киншаса, 10 марта 2020, 21:12 — REGNUM Первый в Демократической Республике Конго инфицированный новым коронавирусом не является бельгийским подданным, сообщил 10 марта журналистам Этени Лонгодо, глава минздрава ДР Конго.
По словам министра, информация о том, что заразившимся вирусом COVID-19 является подданным Бельгии, не соответствует действительности. Больной — гражданин ДР Конго.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения уханьским вирусом в Демократической Республике Конго выявлен 10 марта. Пациент находится в карантине.
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