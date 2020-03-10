Волгоград, , 21:12 — REGNUM Полковник полиции, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области Николай Яньшин 10 марта ушёл в отставку. Он покинул свой пост в связи с достижением предельного возраста, дающего право пребывания на службе.

Николай Яньшин подал прошение об отставке, министр внутренних дел РФ удовлетворил рапорт полковника об увольнении. Временно исполняющим обязанности начальника регионального УГИБДД назначен подполковник Александр Степанов.

Николай Яньшин начал работать в органах внутренних дел с 1988 года, сообщает издание «Волгоград онлайн».