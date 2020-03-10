Москва, , 21:08 — REGNUM В ближайшее время представители Российского футбольного союза определятся с форматом проведения футбольных матчей в российской столице в свете введённого временного ограничения на проведение массовых мероприятий численностью более пяти тысяч человек. Об этом журналистам заявил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

Он подчеркнул, что РФС выполняет все распоряжения исполнительной власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин ввёл в действие указ о временном ограничении на проведение массовых мероприятий численностью более пяти тысяч человек на срок до 10 апреля. Это связано с угрозой распространения коронавируса. Изменения также затронут и спортивные состязания, включая футбол и хоккей.