Москва, , 21:01 — REGNUM Руководство МГУ им. Ломоносова приняло решение о переносе заключительных этапов олимпиад школьников на более поздние сроки из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба университета.

«Московский университет, заботясь о здоровье участников олимпиад, студентов и сотрудников университета, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и применяемыми мерами по противодействию распространению этой инфекции, принял решение перенести заключительные этапы олимпиад школьников, проведение которых запланировано в МГУ имени М.В. Ломоносова и на региональных площадках, до нормализации эпидемиологической обстановки», — говорится в сообщении.

В руководстве университета пообещали дополнительно сообщить о новых сроках проведения олимпиад.