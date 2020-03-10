Кишинёв, , 21:00 — REGNUM Моладвские власти запретили все массовые мероприятия в стране, включая футбольные матчи и другие спортивные мероприятия, концерты, выставки и уличные протесты. Об этом сообщила 10 марта министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну, передает ИА REGNUM.

Следить за исполнением решения будет полиция.

Первый случай коронавируса в Молдавии подтвердили 7 марта — у женщины, вернувшейся из Италии. 10 марта коронавирус диагностировали еще у двоих человек, также приехавших из Италии, где находится большое число гастарбайтеров из Молдавии.

В республике объявили оранжевый уровень опасности из-за риска распространения коронавируса. А с 11 марта в стране на две недели закроют все школы и детсады.

Ранее в соседней Румынии также закрыли все учебные заведения. Практически все случаи коронавируса там также выявили у граждан, приехавших из Италии.

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