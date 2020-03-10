Тбилиси, , 20:59 — REGNUM В Грузии 10 марта было подтверждено 8 новых случаев коронавируса, и общее число официально известных инфицированных достигло 23 человек. Соответствующая информация была обновлена на созданном правительством специальном сайте https://stopcov.ge

Число находящихся в карантине граждан сократилось до 126 человек, а число находящихся под наблюдением в стационаре — до 46 человек.

Еще днем 10 марта на специальном брифинге директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил, что число инфицированных осталось неизменным — 15 человек, в режиме карантина находились 178 человек, а под наблюдением в стационаре — 56 пациентов. Но он не исключил, что число зараженных граждан возрастет.