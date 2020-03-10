Челябинск, , 20:58 — REGNUM В Челябинской области дожидается экстрадиции гражданин Узбекистана, который в 2011 году незаконно завладел чужим имуществом на сумму 122 047 тыс. сумов или более 2 млн рублей. Он был пойман в ноябре 2019 года, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Преступление было совершено в узбекистанском Андижане. Гражданин после задержания в России был арестован. Прокуратура провела экстрадиционную проверку. По её итогам было решено экстрадировать его на родину.

Решение уже вступило в силу. В Узбекистане гражданину грозит восемь лет заключения.