Москва, , 21:28 — REGNUM Массовые мероприятия с численностью более пяти тысяч человек ограничат в Москве. Указ касательно ограничений опубликован 10 марта пресс-службой мэра Москвы Сергея Собянина.

Запрет вводится до 10 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса и для защиты здоровья людей. Было принято решение об отмене городских фестивалей, так как из-за их популярности у жителей и гостей города заранее невозможно проконтролировать число участников.

В число отменённых уже попали фестивали «Крымская весна», «Большая перемена» и «Эко-Фест». Спортивные мероприятия будут проводиться при ограниченном числе участников и болельщиков, это касается также футбольных и хоккейных матчей.

Уточняется, что при введении данной превентивной меры за основу был взят опыт Франции, где изначально ограничения вводились только для мероприятий с количеством участников более пяти тысяч, которые проводились в закрытых помещениях, а затем запрет был распространён и на открытые площадки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в России значительно благоприятнее, чем в странах Европы.

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