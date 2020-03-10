Кишинёв, , 20:47 — REGNUM Правительство Молдавии 10 марта решило закрыть с 11 марта на две недели все школы и детсады в республике. Как сообщила министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну, это связано с угрозой распространения коронавируса после того, как в республике выявили еще два случая инфицирования, передает ИА REGNUM.

По словам министра, во всех учебных и дошкольных учреждениях вводится карантин. Что касается университетов, решение насчет продолжения занятий они будут принимать сами.

Первый случай коронавируса в Молдавии подтвердили 7 марта — у женщины, вернувшейся из Италии. 10 марта коронавирус диагностировали еще у двоих человек, также приехавших из Италии, где находится большое число гастарбайтеров из Молдавии.

Ранее в соседней Румынии также закрыли все учебные заведения. Практически все случаи коронавируса там также выявили у граждан, приехавших из Италии.

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