Челябинск, , 20:46 — REGNUM В Челябинске местная жительница признана дочерью участника Великой Отечественной войны, погибшего на фронте. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В Курчатовском районе гражданка обратилась к прокурору с жалобой на чиновников. Она просила помочь ей установить факт родственных отношений со своим отцом отцом. Прокурор обратился с заявлением в суд. И судебная инстанция установила наличие родственных отношений.

Теперь женщина может рассчитывать на присвоение статуса «Дети погибших участников Великой Отечественной войны». Этим занимается местное управление соцзащиты.