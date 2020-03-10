Москва, , 20:40 — REGNUM В Москве запрещаются все массовые мероприятия численностью более пяти тысяч человек. Об этом говорится в выпущенном указе мэра Москвы Сергея Собянина.

«Сегодня я подписал указ о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч человек», — написал Собянин в своём блоге.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом «постепенно осложняется», и с сожалением сообщил об отмене фестиваля «Крымская весна», включая празднование годовщины присоединения Крыма в центре столицы, запланированное на 15 марта.

Помимо этого, посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено — не более пяти тысяч участников и болельщиков.

Запрет носит временный характер и будет действовать до 10 апреля.