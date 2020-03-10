ш. Нью-Йорк, , 20:37 — REGNUM Власти американского штата Нью-Йорк приняли решение о создании карантинной зоны против коронавируса радиусом в одну милю вокруг города Нью-Рошелл, расположенного к северу от города Нью-Йорк. Об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо.

В ходе телеобращения Куомо отметил, что речь идёт о карантинной зоне с эпицентром в городской синагоге, где зафиксирован ряд случаев заражения коронавирусом.

В рамках режима будут закрыты школы и прочие общественные учреждения, однако магазины продолжат свою работу, а местных жителей не будут ограничивать в передвижении.