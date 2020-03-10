Архангельск, , 20:34 — REGNUM Архангельский мусороперерабатывающий комбинат выступил с открытым обращением к местным властям, в котором заявил о прекращении раздельного сбора мусора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Результатом прихода «ЭкоИнтегратора» (новый оператор по обращению с отходами в Архангельской области — ред.) являются монополизация рынка транспортирования твердых коммунальных отходов, непризнание значимости их обработки и, как следствие, нарушение территориальной схемы. Данные изменения негативно отразились на деятельности и дальнейшем развитии в нашем регионе проекта по раздельному сбору отходов, запущенного ООО «АМПК» в 2014 году, что привело к невозможности компенсировать затраты на ycтановкy, транспортировку и сортировку отходов из специализированных контейнеров», — сказано в открытом письме.

Сейчас в Архангельске стоит около 270 желто-синих контейнеров комбината, еще 80 — в Новодвинске. Комбинат принимал абсолютно всю бумажную тару, стекло, алюминий и пластик (за исключением того, который имеет маркировку «6»).

Как сообщало ИА REGNUM, внедрение новой системы по обращению с ТКО в Архангельской области оказалось для нового «мусорного» оператора непростой задачей: с компанией не захотели работать перевозчики мусора. Уйдя с рынка, они забрали и свои контейнеры. Невыгодными назвали условия работы с оператором и компании, эксплуатирующие полигоны. Власти региона даже не исключили, что из-за этого, возможно, придется корректировать территориальную схему обращения с отходами.