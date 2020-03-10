Вена, , 21:27 — REGNUM Внук последнего императора Австрии Карла I и глава дома Габсбургов Карл Габсбург-Лотарингский находится в связи с заражением коронавирусом на карантине в Австрии. Об этом 10 марта сообщил телеканал OE24.

Как рассказал сам Габсбург-Лотарингский, симптомы простудного заболевания у него появились неделю назад, после поездки в Швейцарию. Затем ему позвонил друг и сообщил, что у него выявили коронавирус. После этого сам Габсбург-Лотарингский решил пройти обследование на наличие инфекции.

Анализы подтвердили заражение COVID-2019, и с 5 марта Габсбург-Лотарингский находится на домашнем карантине. Он отмечает, что симптомы заболевания у него выражены слабо, он чувствует себя относительно хорошо.

По словам аристократа, австрийские власти и медики действуют очень профессионально в сложившейся ситуации, в стране полностью отсутствует паника.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Австрии на сегодняшний день выявлено 157 случаев заражения коронавирусом.

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