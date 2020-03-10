Рим, , 20:27 — REGNUM Число скончавшихся в результате заболевания новым коронавирусом в Италии за последние сутки возросло с 463 до 631 человека. Об этом сообщили 10 марта в департаменте гражданской защиты страны.

Уточняется, что общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом на территории Италии возросло до 10 149.

Напомним, ранее власти Италии приняли решение о распространении особых карантинных мер, действовавших в северных регионах, на всю территорию страны. Они предусматривают в том числе запрет на собрания граждан и внутренние передвижения без крайней необходимости.

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