Москва, , 20:23 — REGNUM На сегодняшний день в корпоративной сфере до сих пор существует вариант с аферами, касающимися активов обществ с ограниченной ответственностью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила член комиссии по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями, нотариус Москвы Екатерина Лексакова.

«Уже несколько лет нотариальное сообщество обращает внимание на то, что в корпоративной сфере существует возможность афер с активами ООО. Речь идет о незаконной смене генерального директора. Сейчас по закону нотариус может только подтвердить подлинность подписи человека, который по решению собрания участников ООО назначен новым генеральным директором, но не достоверность самого решения. То есть в нотариальную контору клиенты приходят с протоколом собрания участников ООО и новым директором, который на основе этого протокола просит удостоверить его подпись на заявлении в налоговую. Нотариус удостоверяет личность человека, проверяет подлинность и действительность его паспорта и сведений из ЕГРЮЛ. По закону решение о назначении нового генерального директора никем не удостоверяется, и проверить подлинность протокола невозможно. Этим и пользуются мошенники», — сказала Лексакова.

Она рассказала, что в ходе личной беседы нотариус убеждается, что человек не введён в заблуждение, действует не по принуждению и осознаёт юридические последствия совершаемых им действий. Если представленные документы не вызывают подозрений, сведения из ЕГРЮЛ совпадают, заявитель подтверждает, что он новый генеральный директор, то есть его воля соответствует волеизъявлению, оснований для отказа в совершении нотариального действия нет.

Лексакова напомнила, что одним из новых громких дел за последнее время, связанных с незаконной сменой генерального директора, является махинация по смене генерального директора в дочерней компании ГК «Роскосмос», в результате которой мошенники похитили несколько миллионов рублей, действуя по описанной схеме: «Федеральная нотариальная палата неоднократно выступала с предложением ввести обязательное нотариальное удостоверение самого решения о смене генерального директора ООО. В поддержку такой меры высказывалась Федеральная налоговая служба. По их мнению, это может устранить существующие риски. На днях глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с инициативой законопроекта, направленный на то, чтобы устранить лазейку для мошенников. Он предлагает обязать общее собрание участников ООО удостоверять решение о смене руководителя нотариально, а также устранить возможность смены генерального директора путем использования подложных электронных подписей».

При этом, отмечает юрист, участие нотариуса в обеспечении законности в корпоративной сфере уже принесло заметные результаты: так, 10 лет назад благодаря обязательному нотариальному удостоверению сделок с долями удалось остановить волну рейдерских захватов предприятий.