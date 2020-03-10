Екатеринбург, , 20:35 — REGNUM Екатеринбургский МУП «Гортранс» планирует закупить девять новых пассажирских автобусов. Соответствующий аукцион размещён на портале госзакупок.

Предприятие готово потратить до 102 млн 600 тысяч рублей на девять низкопольных автобусов на дизельном топливе. Транспорт должен быть выпущен в 2020 году.

Торги пройдут 23 марта 2020 года. Автобусы выпустят на улицы города в течение полугода с момента заключения контракта.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта 2020 года мэр Александр Высокинский раскритиковал работу «Гортранса». Обнаружилось, что водители автобусов часто становятся виновниками ДТП.

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