Пенза, , 20:31 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время еженедельной планерки в правительстве сообщил о жалобах, связанных с жарой в квартирах. Жители областного центра пишут главе региона напрямую в его соцсети.

Одна из жительниц спросила: «Уважаемый губернатор! Почему так жарко топят батареи? И зимой-то холода не было, а сейчас вообще плюс семь-восемь, — цитирует обращение Penzainform. https://www.penzainform.ru/— Жара дома ужасная, платим деньги за подогрев улицы. Мы не настолько богаты! Или нас решили уморить? Помогите!».

Глава региона поручил заместителю председателя правительства Дмитрию Семёнову проработать совместно с руководителями теплоснабжающих организаций температурный график подачи ресурса. Так как отопительный сезон еще не закончен, нужно минимизировать работу котелен и ТЭЦ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аномально теплая погода, которая установилась в марте в центральной части России, а также почти бесснежная зима в Москве могут быть следствием двух одновременных процессов — глобального потепления и североатлантического колебания, определяющего погоду в Европе.

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