Мадрид, 10 марта 2020, 20:16 — REGNUM Власти Испании закрывают школы в Мадриде и Витории, столице Страны Басков, из-за эпидемии коронавируса COVID-19, 10 марта сообщает El Pais.
Столица Испании и Страна Басков являются районами с максимальным выявленным числом носителей уханьского коронавируса.
По информации ВОЗ, число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Испании составляет 1646, 35 носителей инфекции уже умерли.
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