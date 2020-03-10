Москва, , 20:09 — REGNUM Отменять акцию «Бессмертный полк» в городах России из-за ситуации с коронавирусом пока не планируется. Об этом сообщили 10 марта в пресс-службе Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

«Пока никаких директив по поводу отмены или перенесения шествия не поступало. Мы готовимся в штатном режиме и планируем, что шествие состоится и в Москве, и в регионах», — приводит комментарий пресс-службы Интерфакс.

При этом, как сообщается, организаторами акции прорабатывается вопрос о возможном усилении мер безопасности с учётом того, что использование медицинских масок во время шествий запрещено.

«Есть вероятность, что инфекция в принципе к маю пойдет на спад», — сказали в пресс-службе, отметив, что «ближе к мероприятию уже будет понятно, нужны будут какие-то дополнительные средства, или всё пройдет в обычном режиме».

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