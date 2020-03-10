Токио, 10 марта 2020, 19:57 — REGNUM Власти Японии подтвердили 16 смертей от коронавирусной инфекции, число заболевших COVID-19 в стране превысило 1200 человек, 10 марта сообщает агентство Reuters.
Парламент Японии рассматривает возможность расширения полномочий премьер-министра Синдзо Абэ, чтобы он мог объявить чрезвычайное положение.
Как сообщало ИА REGNUM, к настоящему моменту число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 115 тыс., от инфекции умерли более 4000 человек.
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