Воронеж, , 19:52 — REGNUM «Горячая» линия по коронавирусу в Воронежской области начнет работу с 11 марта, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Телефон «горячей» линии +74 732 126 442 будет работать с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45, в пятницу — с 09:00 до 16:45 с таким же перерывом. Суббота и воскресенье — выходные дни.

Как пояснили в пресс-службе, прежде всего, линия открыта для тех, кто вернулся из эпидемически неблагополучных по коронавирусной инфекции стран.

Как ранее сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, по данным на 10 марта, случаев коронавируса в регионе не зафиксировано. С конца января в регионе с подозрением на заболевание были госпитализированы 12 человек, вернувшихся из КНР, Италии и Ирана. В соседних Липецкой и Белгородской областях случаи коронавируса уже выявлены.