Донецк, , 19:43 — REGNUM Жителям Донецкой Народной Республики рекомендовано воздержаться от зарубежных поездок в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Соответствующее сообщение распространила 10 марта пресс-служба министерства иностранных дел ДНР.

Отмечается, что до стабилизации ситуации особенно нежелательными являются поездки в «те страны Азии и Западной Европы, которые стали очагами распространения инфекции».

Гражданам ДНР, уже находящимся на территории других государств, рекомендовано соблюдать меры предосторожности и профилактики, а в случае первых признаков заболевания незамедлительно обращаться в ближайшие медицинские учреждения.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в ДНР с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина, прибывшая из Китая.

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