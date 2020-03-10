Москва, , 19:26 — REGNUM Поправки в Конституцию России серьёзно повышают ответственность государства перед гражданами по части социальных обязательств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Будут ли средства у государства или нет, деньги надо занять на рынке и заплатить заработную плату бюджетникам, а пенсию проиндексировать, проиндексировать социальные пособия. Это принципы, заложенные в Конституцию. И федерального закона для этого здесь уже маловато. Есть ли в бюджете деньги или нет — это уже не обсуждается. Обязаны проиндексировать, обязаны выплатить работникам бюджетной сферы средства», — заявил Рязанский.

«Ранее могли себе позволить не проиндексировать пенсии, заменить их разовыми выплатами и так далее. Так что в этой части по социальным гарантиям — это правильное отражение современных реалий, которые сейчас сложились в области социальной политике», — подчеркнул он.

Важно, что в обновлённой Конституции предполагается прописать преемственность поколений: «чётко и ясно, что мои взносы идут на пенсии моим родителям. В этом смысл преемственности поколений», отметил Рязанский.

«Хорошо, что закрепляется принцип уважения к труду. Если в Конституции в 1990-х годах мы говорили о приоритете свободы выбора, чем человек может заниматься, сам выбирает себе профессию и образование, то в рамках новых реалий мы можем говорить уже о приоритетах в том числе и государственной политики, когда говорим о целевых наборах в те отрасли нашей жизнедеятельности, которые чрезвычайно важны для государства — я имею в виду учительство и здравоохранение, где государство выделяет приоритеты и соответствующую политическую направляющую», — пояснил он.

«Чтобы приоритетные отрасли были заполнены квалифицированными кадрами и чтобы они были не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в малых городах и сельских населённых пунктах», — добавил Рязанский.