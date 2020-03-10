Миасс, Челябинская область, , 19:20 — REGNUM В челябинском Миассе врачи и участковый всё же смогли достучаться до хозяев квартиры, в которой, по официальным данным, должна проживать женщина, вернувшаяся из Италии, но избегающая карантина. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.

Дверь гостям открыла мать гражданки. Ей зачитали и затем отдали предписание суда. Увидеть саму героиню и осмотреть врачи так и не смогли.

Как сообщало ИА REGNUM, челябинка вернулась из Италии, где отмечено множество случае коронавируса, но отказывается от наблюдения врачей и не сдаёт анализы. 6 марта суд назначил ей двухнедельный карантин, но найти её не удаётся.

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