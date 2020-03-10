Сочи, Краснодарский край, , 19:18 — REGNUM Активная фаза операции по поиску двух 14-летних подростков, унесённых в открытое море во время шторма в Лазаревском районе Сочи, завершена спустя две недели. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«По состоянию на 10 марта активная фаза поисковых работ завершена», — сообщили «Кубанские новости» со ссылкой на ведомство.

По данным издания, всего за две недели пешие группы обследовали 1364 км береговой линии, авиация МЧС проверила около 2 тыс. 545 кв. км акватории, более 1,5 тыс. кв. 13 раз водолазы спускались под воду, обследовали 11 400 кв. м дна русла реки и прибрежной зоны вблизи реки Псезуапсе. Несмотря на прекращение активной фазы поисков, детей продолжают искать — сотрудники Сочинского отделения ГИМС МЧС России обследуют акваторию на катере.

Как сообщало ИА REGNUM, двое сочинских школьников 14 лет пропали вечером 25 февраля. Дети пытались в шторм перейти реку Псезуапсе, и их на глазах очевидцев унесло в отрытое море. Многодневные непрекращающиеся поиски результатов не дали.