Кострома, , 19:17 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников раскритиковал работу главы государственной инспекции по труду. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Денис Нестеров Фото пресс-службы администрации Костромской области

В этот раз претензии главы региона к главе ведомства Денису Нестерову были связаны с ситуаций, сложившейся вокруг «Костромской судоверфи». При этом Сергей Ситников был достаточно категоричен.

«Я Вам давал поручение организовать мониторинг выплаты заработной платы. Уже не первый раз за практику Вашей работы отмечаю, что Вы не владеете информацией, не знаете, что происходит. Вы сами особо ни во что не вникаете и расхолаживаете работников управления».

Напомним, что в январе 2020 года СУ СК РФ по Костромской области возбудило уголовное дело против руководства предприятия АО «Костромская верфь». Следователи подозревают управленцев в сокрытии 33 миллионов рублей, за счет которых должна была быть погашена налоговая недоимка в размере 18 миллионов рублей. По их мнению, чтобы не платить налоги, руководители перевели все средства предприятия на посторонние счета.

Кроме этого, работникам предприятия до сих пор не выплатили 4 миллиона рублей жалованья. Примечательно, что, назначая Нестерова на должность в октябре 2018 года, Ситников отметил, что в первую очередь управление должно проработать вопросы, связанные с сокращением зарплатной задолженности на предприятиях региона и снизить количество нелегальных трудовых отношений.

Источник ИА REGNUM в правительстве региона считает, что после такой жёсткой критики от губернатора можно ожидать скорой отставки Дениса Нестерова.

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