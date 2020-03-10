Кострома, 10 марта 2020, 19:17 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников раскритиковал работу главы государственной инспекции по труду. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
В этот раз претензии главы региона к главе ведомства Денису Нестерову были связаны с ситуаций, сложившейся вокруг «Костромской судоверфи». При этом Сергей Ситников был достаточно категоричен.
Напомним, что в январе 2020 года СУ СК РФ по Костромской области возбудило уголовное дело против руководства предприятия АО «Костромская верфь». Следователи подозревают управленцев в сокрытии 33 миллионов рублей, за счет которых должна была быть погашена налоговая недоимка в размере 18 миллионов рублей. По их мнению, чтобы не платить налоги, руководители перевели все средства предприятия на посторонние счета.
Кроме этого, работникам предприятия до сих пор не выплатили 4 миллиона рублей жалованья. Примечательно, что, назначая Нестерова на должность в октябре 2018 года, Ситников отметил, что в первую очередь управление должно проработать вопросы, связанные с сокращением зарплатной задолженности на предприятиях региона и снизить количество нелегальных трудовых отношений.
Источник ИА REGNUM в правительстве региона считает, что после такой жёсткой критики от губернатора можно ожидать скорой отставки Дениса Нестерова.
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