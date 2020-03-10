Прага, 10 марта 2020, 19:17 — REGNUM Медицинские чиновники Чехии подтвердили еще восемь случаев коронавирусной инфекции, общее число случаев в стране выросло до 40, 10 марта сообщает агентство Reuters.
Также сообщается, что власти Чехии со среды, 11 марта, закрывают школы и запрещают собрания свыше 100 человек.
В настоящий момент число случаев COVID-2019 в мире подбирается к 115 тыс., число погибших от коронавирусной инфекции превысило 4000.
Читайте также: Польша отменила все массовые мероприятия из-за коронавируса