Вильнюс, , 19:39 — REGNUM Не целовать кресты и другие реликвии в связи с угрозой распространения коронавируса рекомендовала прихожанам католическая церковь в Литве. Об этом 10 марта сообщил журналистам секретарь Литовской конференции епископов Кястутис Смилгявичюс.

Как пояснил представитель католической церкви, распространение коронавируса COVID-2019 в мире вызывает серьёзную озабоченность как у целых стран, так и у отдельных верующих. Церковь сотрудничает с государством и предпринимает ряд шагов для борьбы с инфекцией.

В частности, в католических храмах Литвы уже десять дней не используется освящённая вода, через которую мог бы передаваться коронавирус. Кроме того, верующим рекомендуется на время отказаться от любых проявлений набожности, не целовать кресты, иконы и другие реликвии.

Кроме того, если в каких-то местах будет зафиксировано большое количество больных, то евхаристический хлеб при причастии будут давать в руки верующим. В том случае, если ситуация по коронавирусу усугубится, церковью будут предприняты и другие меры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Литве на настоящее время выявлен только один случай заражения коронавирусом. Под наблюдением медиков на домашнем карантине находятся 5,5 тыс. человек, большинство из них посещали Италию.

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