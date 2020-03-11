Стокгольм, , 09:10 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что он полагается на «глубокие знания» Агентства общественного здравоохранения Швеции в рамках борьбы с распространением нового коронавируса COVID-19. В своем разговоре с журналистами он подчеркнул, что готов пойти на более жесткие меры, наподобие тех, которые были приняты властями Италии. Об этом 10 марта сообщила шведская газета Fria Tider.

В течение нескольких недель экспертные органы, подотчетные правительству, пытались смягчить опасность нового коронавируса в своих отчетах. Однако после того, за 9 марта количество зараженных в стране выросло на 25%, Агентство общественного здравоохранения Швеции было вынуждено повысить уровень риска распространения до «очень высокого».

10 марта Лёвен пообщался с представителями различных СМИ, где обсудил положение дел в Швеции, связанное с нарастающей эпидемией. В ответ на вопрос журналистов Sveriges Radio, готово ли правительство пойти на те же меры, какие были приняты в Италии, Лёвен ответил утвердительно.

«Да, потому что вчера мы выявили случаи заражения, которые произошли не за границей, например, у тех, кто был в Италии, а это уже признак того, что что-то происходит, что мы можем получить распространение уже внутри Швеции, а не только от тех, кто вернулся в страну. Тогда мы должны принимать это во внимание», — завил Лёвен в беседе с журналистами.