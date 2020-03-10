Челябинск, , 19:08 — REGNUM В Челябинске горожане активно жалуются на мусор на улицах и во дворах. Они пишут в соцсетях, сообщила на совещании в мэрии градоначальница Наталья Котова.

В основном с претензиями обращаются жители Калининского района. Оттуда идёт львиная доля жалоб.

При этом чиновница отметила, что в разных районах города ситуация почти одинакова. В этих условиях необходимо бросить силы на уборку тротуаров. Должны отработать и комитет дорожного хозяйства города, и подрядчики, и управляющие компании.

«На остановках обязательно контролировать уборку мусора», — поставила Котова задачу.