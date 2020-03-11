Стокгольм, , 08:32 — REGNUM Из-за начавшейся эпидемии нового коронавируса COVID-19 в Иране Шведское транспортное агентство прекратило все прямые рейсы между двумя странами. По информации СМИ, в настоящий момент в Иране находится от 2 до 3 тысяч граждан Швеции, желающих вернуться домой, при этом никакой помощи от своих властей они не получили. Однако 10 марта шведская газета Fria Tider сообщила, что посольство Швеции в Тегеране организует рейс для своих граждан в обход действующих ограничений.

Напомним, что на прошлой неделе Министерство иностранных дел Швеции заявило, что не видит никакой причины в предоставлении дополнительной помощи своим гражданам, оказавшимся в Иране в разгар эпидемии коронавируса COVID-19. Данная реакция правительственного органа Швеции вызвала возмущение среди граждан.

Журналисты Fria Tider выяснили, что 4 марта посольство Швеции в Иране разослало письмо всем гражданам Швеции в Иране. В электронном обращении представители МИДа Швеции в Тегеране сообщили, что 12 марта для желающих вернуться домой будет организован перелет в Швецию с пересадкой в Барселоне.

«Полет будет осуществляться только в том случае, если будет зарегистрировано достаточное количество людей. Посольство не может гарантировать, что рейс будет осуществлен, и не несет ответственности за любые изменения, а также не может гарантировать, что все желающие будут зарегистрированы на данный рейс. Цена билета устанавливается Mahan Air. Оплата полета является Вашей личной ответственностью. Пожалуйста, свяжитесь с посольством до 12:00 9 марта, если Вы заинтересованы в регистрации на рейс в Барселону», — говорилось в рассылке.