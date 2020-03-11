Стокгольм, , 08:29 — REGNUM Агентство общественного здравоохранения Швеции заявило, что оценка риска распространения нового коронавируса COVID-19 в Швеции повысится до уровня «очень высокий». Об этом 10 марта сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Мотивом повышения риска распространения опасной инфекции среди прочего явилось то, что Агентство общественного здравоохранения Швеции признало, что оно в настоящее время не в состоянии отследить причины новых случаев инфицирования, так как нельзя установить причинно-следственную связь либо взаимные контакты между заболевшими гражданами.

Генеральный директор Агентства Йохан Карсон заявил, что необходимо направить обществу определенный сигнал о потенциальной серьезности нового коронавируса на фоне распространения эпидемии в Швеции. До недавнего времени наблюдение медиков за распространением инфекции показало, что болезнь в основном поражает родственников уже зараженных людей при их тесном контакте в домашней обстановке. Однако в последние дни власти все чаще фиксируют не связанные друг с другом новые случаи заражения короновирусом COVID-19. Сообщается, что Агентство общественного здравоохранения Швеции консультирует правительство страны по всем актуальным вопросам и оказывает всю необходимую помощь властям.