Екатеринбург, , 19:08 — REGNUM В Кировском районе Екатеринбурга пройдёт эксперимент по уборке снега. Об этом заявил мэр Александр Высокинский во время объезда города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По замыслу градоначальника, если снег не вывозят с территории до самой весны, то следует убрать его силами горадминистрации. Однако после этого стоит предъявить претензии хозяину земельного участка, откуда был вывезен снег.

В инициативе усомнился спикер гордумы Игорь Володин, который предположил, что мэрия не заставит собственников земли оплатить работу. Однако эксперимент всё равно проведут в районе.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта 2020 года мэр Екатеринбурга проверял уборку снега в городе. В отличие от предыдущего раза, когда по итогу проверки был уволен глава Октябрьского района Роман Рудометов, в этот раз глава обошёлся без кадровых решений.

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