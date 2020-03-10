Осло, , 19:39 — REGNUM Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен был отправлен на карантин из-за подозрения на заболевание коронавирусом. Об этом 10 марта сообщает издание Aftenposten.

Глава оборонного ведомства отменяет встречи и посещения, намеченные на ближайшее время, в связи с подозрением на то, что он может оказаться носителем коронавируса.

Уточняется, что окончательный диагноз министру обороны ещё не поставлен, ему предстоит пройти тестирование на коронавирус. Однако в министерстве уже готовы принять меры, в случае выявления инфекции, для предотвращения распространения заболевания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 169 заболевших коронавирусом на территории Норвегии.

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