Москва, , 18:46 — REGNUM Поправки в Конституцию, ставящие акцент на статусе государственного языка России и русского народа, имеют принципиальное значение и помогут повысить популярность русской культуры за рубежом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявила директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова.

«Для меня как гражданина важно, что в Конституции зафиксирован статус русского языка как языка государствообразующего народа. Гарантируется поддержка русских и русскоязычных соотечественников за рубежом. Я полагаю, что это должно способствовать росту популярности русского языка за пределами нашей страны, повышения его статуса и роли нашего великого культурного наследия в мире. В конечном итоге — улучшения образа России не только в глаза россиян, но и за рубежом», — заявила Великанова.

Именно русский язык и русская культура являются залогом идентичности нации, уровня самосознания, подчеркнула она.

И в этой связи отдельное значение представляет поправка, касающаяся поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранения общероссийской культурной идентичности.

«Об этом, о поддержке русских и русскоязычных соотечественников за рубежом в нынешней Конституции сейчас ничего не говорится», — отметила она.