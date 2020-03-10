Челябинск, , 18:45 — REGNUM В Челябинске подрядчики оштрафованы за плохую уборку тротуаров от снега и льда. Об этом заявил на совещании в мэрии вице-мэр по городской среде Александр Егоров, сообщает пресс-служба горадминистрации.

За неделю было найдено 52 нарушения. Административная комиссия выписала штрафы в целом на 650 тысяч рублей.

Также оштрафованы юридические лица, которые не очистили от льда и снега входные группы на объектах торговли и услуг. Они все вместе заплатят 250 тысяч рублей. Среди нарушителей оказались в том числе и крупные общероссийские сетевые магазины.