Москва, , 18:44 — REGNUM На горячую линию по коронавирусу за получением больничных листов обратились почти три тысячи человек, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Об этом 10 марта сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего, по её словам, с начала марта на горячую линию с различными вопросами обратились уже более 14 тысяч человек, в том числе около четырёх тысяч — только за сегодняшний день.

«Это говорит о том, что наши граждане ответственно относятся к своему здоровью и безопасности окружающих», — отметила заместитель мэра.

Напомним, в Москве с 5 марта введён режим повышенной готовности в связи с выявлением первых случаев заболевания новым коронавирусом. Гражданам, возвращающимся в столицу из стран, где распространяется вирус, было предписано сообщать о себе на горячую линию и оставаться в домашней изоляции.