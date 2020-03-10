Москва, , 18:33 — REGNUM Почти три тысячи жителей Москвы обратились за больничными листами из-за коронавируса. Об этом сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. Её комментарий опубликован на сайте департамента здравоохранения Москвы.

По её словам, с момента запуска горячей линии в кол-центр обратились более 14 тыс. человек, почти 3 тысячи — за больничными листами. Гражданам «после возвращения из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией показано провести две недели в изоляции дома», пояснила Ракова.

Она отметила, что вернувшиеся из Италии жители столицы, которым поставили диагноз «коронавирусная инфекция», не посещали работу.