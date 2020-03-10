Грозный, , 18:17 — REGNUM Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат Кадырова удостоена высокой награды — медали «За заслуги перед Чеченской Республикой». Награда вручена по случаю Международного женского дня 8 Марта руководителем администрации главы и правительства Чечни Ибрагимом Закриевым, сообщили в пресс-службе руководителя субъекта.

Как было сказано, медаль, которой отмечены заслуги Айшат Кадыровой на посту директора модного дома Firdaws, вручена за безупречный добросовестный труд и вклад в развитие культуры и искусства республики.

Напомним, дом моды Firdaws создан десять лет назад. С 2016 года им руководит дочь главы Чечни Айшат Кадырова. Его сотрудники не только создают новые модели одежды, но и знакомят жителей России и зарубежья с чеченской модой.

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