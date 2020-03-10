Посёлок Ферзиково, Калужская область, , 22:26 — REGNUM Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша 10 марта в торжественной обстановке вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» двум жителям Ферзиковского района — Валентине Макаровне Блажеевич и Сергею Прокофьевичу Мурачеву. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUMв пресс-службе правительства Калужской области.

Валентине Блажеевич 88 лет. Она труженица тыла, во время войны работала в колхозе, затем 38 лет проработала завучем в санаторной лесной школе, преподавала русский язык и литературу. Вырастила двух дочерей, которые выбрали профессию врача и учителя. Помогает воспитывать внучку и двух правнуков. Она частый гость в школах, где встречается с молодежью.

Сергею Мурачеву 82 года. Он бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей: с 1941 по 1944 годы вместе с матерью, братьями и сёстрами был в концлагере на Западной Украине. После Великой Отечественной войны закончил школу и техникум. Получил профессию механик-энергетик. Работал по специальности в сельхозпредприятиях района. Вырастил двух сыновей, двух внуков, которые стали военными, а также дух внучек. Он активный участников ветеранского движения.

Владислав Шапша поздравил их с наградой в честь юбилея Победы, поблагодарил за самоотверженный труд как в годы войны, так и в мирное время, за активную жизненную позицию.

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