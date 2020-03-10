Киншаса, , 19:39 — REGNUM Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом 10 марта сообщил журналистам руководитель минздрава африканской страны Этени Лондонго.

Заболевший является гражданином Бельгии, который недавно прибыл в ДРК. По данным главы минздрава, в настоящее время пациент изолирован и находится под наблюдением медиков.

В настоящее время устанавливаются контакты гражданина Бельгии, чтобы предотвратить распространение инфекции в ДРК.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении Всемирной организации здравоохранения, что угроза пандемии коронавируса COVID-2019 становится более реальной с учётом числа стран, в которых выявлены заболевшие инфекцией.

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