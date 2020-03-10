Тверь, , 18:03 — REGNUM В Тверской области планируется вдвое увеличить размер единовременной выплаты для награждённых знаком «Слава отца» — такое решение принял губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 10 марта по итогам заседания облправительства. Таким образом, единовременные выплаты для награждённых этим знаком составят 100 тыс. рублей. В этом году почётным знаком Тверской области «Слава отца» будут награждены и получат выплату 12 многодетных отцов.

«Сегодня демография является для нас главным приоритетом. Воспитание детей — это непростой труд. Это не спонтанное предложение, мы предварительно советовались с коллегами. С учётом среднесрочной перспективы посчитали, что возможно установить выплату в размере 100 тысяч рублей отцу, у которого не менее пяти детей. Такие семьи должны быть примером для окружающих», — прокомментировал решение губернатор Игорь Руденя журналистам по итогам заседания.

Новая региональная награда ведена с 2020 года также по инициативе губернатора Игоря Рудени в рамках реализации демографической политики. Новая награда будет вручаться отцам и усыновителям, которые проживают в Тверской области и воспитали в одном браке пятерых и более детей. При представлении к награде будут учитываться достижения детей в образовательной, трудовой, творческой, спортивной, общественной и других сферах деятельности, активная жизненная позиция семьи.

Как напомнили в пресс-службе, количество многодетных семей в Тверской области с 2016 года выросло на 23% и в 2019 году составили 12 тыс. 237, к 2025 году власти рассчитывают, что таких семей будет 15 тыс. В регионе реализуется порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. С 1 января 2020 года в дополнение к уже действующим внедрен ряд новых мер поддержки семей, воспитывающих троих и более детей: субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. К 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться поддержка на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов. Также многодетные семьи могут бесплатно посещать в регионе музеи и выставки в любой рабочий день учреждений, физкультурно-оздоровительных и спортивных ледовых комплексов Верхневолжья.