Курган, , 17:58 — REGNUM В Курганской области четверо граждан получили вознаграждение за помощь полиции в раскрытие точек реализации суррогатного алкоголя. В регионе подвели итоги акции «Стоп — нелегальный алкоголь!», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

За время акции поступило 100 сообщений от жителей Зауралья о нелегальных точках сбыта спиртосодержащей продукции. В 13 случаях факты подтвердились. В отношении виновных лиц составлены административные протоколы. Поэтому акцию признали эффективной и решили продлить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, курганцы, сообщающие по многоканальному телефону 8−800−2010−895 данные о точках продажи суррогата, за раскрытие точки сбыта получают 1 000 рублей, за данные о нелегальном цехе — 20 000 рублей.