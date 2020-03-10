Калуга, , 18:07 — REGNUM В Калужской области решили, что источником коронавирусной инфекции могут стать дикие экзотические животные, а также домашние животные — в частности, собаки, ввозимые из-за рубежа. Об этом 10 марта шёл разговор на специальном заседании противоэпизоотической комиссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В связи указанием Россельхознадзора в целях защиты территории Российской Федерации от заноса вируса 2019-nCoV временные ограничения на ввоз и транзит через территорию России всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих (земноводных, рептилий и других), а также живых рыб и гидробионтов из КНР продлены на неопределенный срок до особого указания.

Одновременно Россельхознадзором также введены стандартные меры по обеспечению биологической безопасности, в том числе по пресечению реализации продукции животного происхождения, не подвергнутой термической обработке, в местах несанкционированной торговли.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавируса в Калуге нет, но медики готовы к любому развитию ситуации