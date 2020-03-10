Калининград, , 19:38 — REGNUM Выезд организованных групп детей за границу призвали ограничить в связи с эпидемией коронавируса власти Калининграда. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

Органы исполнительной власти региона, ссылаясь на рекомендации регионального Роспотребнадзора, попросили принять меры по ограничению выезда за рубеж организованных групп детей для участия в массовых мероприятиях, в том числе спортивных и культурных.

Такие ограничения предлагается ввести в связи с угрозой завоза и распространения коронавируса на территорию России.

В настоящее время на территории Калининградской области зафиксирован один случай заболевания коронавирусом. Наличие инфекции подтверждено у женщины, вернувшейся из поездки по Испании. Заболевание протекает у пациентки бессимптомно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на 10 марта в России зафиксировано 20 случаев заболевания коронавирусом.

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