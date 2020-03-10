Москва, , 17:47 — REGNUM Жителей Москвы призвали соблюдать осторожность при выезде за город в связи с ранним началом сезона активности клещей. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по столице.

«При планировании выезда за пределы Москвы необходимо руководствоваться перечнем административных территорий субъектов РФ, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту в 2019 году, и заблаговременно позаботиться о своем здоровье — пройти курс профилактических прививок», — сказали в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что в 2020 году из-за аномально теплой погоды сезон активности клещей начнется раньше обычного. В связи с этим для собственной безопасности уже сейчас при выезде за город следует закрывать все участки кожи, носить светлую одежду из плотной ткани и высокую обувь. Также можно применять специализированные репелленты от клещей. Если вы обнаружили, что вас уже укусил клещ, лучше обратиться в травмпункт и сдать клеща на анализы, а не доставать его самостоятельно.