Санкт-Петербург, , 17:50 — REGNUM В Петербурге выбрали санаторий, где можно будет временно разместить пациентов, у которых будет выявлен новый тип коронавируса. Об этом сообщает 10 марта комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Санаторий, в котором смогут разместиться до 500 человек на 14 дней — срок инкубационного периода, определен чиновниками в Курортном районе города. Однако этот вариант будет запущен только в случае необходимости, при ухудшении эпидемиологической обстановки в городе. На сегодня больны коронавирусом в Петербурге только два человека. Еще более 80 человек, прибывших из стран со вспышкой заболевания или контактировавших с прибывшими, находятся в больнице им. Боткина с признаками ОРВИ, их проверяют на коронавирус.

«Всем, кто прибывает в Петербург из стран, где есть подтвержденные случаи заболевания, по постановлению Главного государственного санитарного врача РФ рекомендуется обращаться на единый номер 112: необходимо поставить в известность о своем путешествии и оставить свои координаты», — отмечают в ведомстве.

Также в комитете рекомендуют в случае появления признаков ОРВИ вызвать врача на дом и избегать посещения общественных мест, в том числе поликлиник.

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